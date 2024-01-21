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Борги населення за світло ускладнюють постачальникам закупівлю електроенергії, - "Прикарпатенерготрейд"

Фото: борги населення за світло ускладнюють постачальникам закупівлю електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Борги побутових споживачів за спожиту електроенергію ускладнюють постачальникам закупівлю електрики для покриття потреб населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора "Прикарпатенерготрейда" Олега Дацка.

За його словами, станом на початок року заборгованість побутових споживачів перед "Прикарпатенерготрейд" за спожиту електроенергію складає 340 млн грн. За минулий рік вона зросла на 40%. 

Дацко наголосив, що прийняте Урядом рішення щодо скасування мораторію на відключення боржників - це актуальне рішення, яке потрібно було приймати раніше. 

Зокрема, якби б його прийняли до початку опалювального сезону, тоді б не було такої ситуації зі зростанням заборгованості і в цілому вона б була набагато краще. 

"В нас у постачальників універсальних послуг є насправді дуже велика проблема, яка стосується закупівлі та постачання електроенергії населенню, тому що ми всі пам'ятаємо, що вхід в зимовий період супроводжується як ростом тарифу ринкового, так і ростом обсягів", - пояснив він.

Він наголосив, що якщо побутові клієнти не сплачують постачальнику за спожиту електроенергію - це відображається на всіх учасниках ринку. 

"Ми вимушені платити значні кошти, щоб закупити електроенергію для населення, але якщо воно не сплачує, то страждають всі учасники ринку, страждає й оператор системи передачі, і оператор системи розподілу", - підкреслив Дацко. 

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення заборгованість лише за електроенергію зросла на 41%. При цьому країні потрібно підтримувати роботу енергосистеми, тож скасування мораторію стало вимушеним кроком. 

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Електроенергія