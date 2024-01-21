Борги населення за світло ускладнюють постачальникам закупівлю електроенергії, - "Прикарпатенерготрейд"

За його словами, станом на початок року заборгованість побутових споживачів перед "Прикарпатенерготрейд" за спожиту електроенергію складає 340 млн грн. За минулий рік вона зросла на 40%.

Дацко наголосив, що прийняте Урядом рішення щодо скасування мораторію на відключення боржників - це актуальне рішення, яке потрібно було приймати раніше.

Зокрема, якби б його прийняли до початку опалювального сезону, тоді б не було такої ситуації зі зростанням заборгованості і в цілому вона б була набагато краще.

"В нас у постачальників універсальних послуг є насправді дуже велика проблема, яка стосується закупівлі та постачання електроенергії населенню, тому що ми всі пам'ятаємо, що вхід в зимовий період супроводжується як ростом тарифу ринкового, так і ростом обсягів", - пояснив він.

Він наголосив, що якщо побутові клієнти не сплачують постачальнику за спожиту електроенергію - це відображається на всіх учасниках ринку.

"Ми вимушені платити значні кошти, щоб закупити електроенергію для населення, але якщо воно не сплачує, то страждають всі учасники ринку, страждає й оператор системи передачі, і оператор системи розподілу", - підкреслив Дацко.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення заборгованість лише за електроенергію зросла на 41%. При цьому країні потрібно підтримувати роботу енергосистеми, тож скасування мораторію стало вимушеним кроком.