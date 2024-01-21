Долги населения за свет усложняют поставщикам закупку электроэнергии, - "Прикарпатэнерготрейд"

По его словам, на начало года задолженность бытовых потребителей перед "Прикарпатэнерготрейд" за потребленную электроэнергию составляет 340 млн грн. За прошлый год она выросла на 40%.

Дацко подчеркнул, что принятое Правительством решение об отмене моратория на отключение должников – это актуальное решение, которое нужно было принимать раньше.

В частности, если бы его приняли к началу отопительного сезона, тогда бы не было такой ситуации с ростом задолженности и в целом она была бы гораздо лучше.

"У нас у поставщиков универсальных услуг действительно очень большая проблема, которая касается закупки и поставки электроэнергии населению, потому что мы все помним, что вход в зимний период сопровождается как ростом тарифа рыночного, так и ростом объемов", - пояснил он.

Он подчеркнул, что если бытовые клиенты не платят поставщику за потребленную электроэнергию – это отражается на всех участниках рынка.

"Мы вынуждены платить значительные средства, чтобы закупить электроэнергию для населения, но если оно не платит, то страдают все участники рынка, страдает и оператор системы передачи, и оператор системы распределения", - подчеркнул Дацко.

Напомним, за время полномасштабного вторжения задолженность только за электроэнергию выросла на 41%. При этом стране нужно поддерживать работу энергосистемы, поэтому отмена моратория стала вынужденным шагом.