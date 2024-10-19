Борги Гарпоку погіршать старт зелених аукціонів в Україні, - інвестори

"Контрагентом інвесторів у випадку перемоги на цих аукціонах буде знову компанія, яка їм боргує. Це Гарантований покупець", - сказала Верещинська.

За її словами, інвестори не вірять, що підтримка за механізмом аукціонів буде забезпечувати 100% розрахунків Гарпоку перед ними.

"От і тому звісно для існуючих інвесторів - це не найцікавіша історія Тому що їм доведеться знову з Гарантованим покупцем мати справу", - додала вона.

"Всі розуміють, що це буде іти із тарифу на передачу Укренерго. Саме в тарифі на передачу закладене джерело фінансування для підтримки ВДЕ. Звідти платили зелений тариф, і звідти потенційно будуть покриватися витрати по цих аукціонах", - пояснила Верещинська.

Директор ЄУЕА підкреслила, що борги на ринку електроенергії є системною проблемою.

Нагадаємо, як повідомлялося, борг ДП "Гарантований покупець" перед ВДЕ складає близько 35,8 млрд грн.

На думку інвесторів, держава має пріоритезувати розвиток зеленої енергетики України конкретними рішеннями та діями, які стимулюватимуть інвесторів вкладати кошти в галузь.