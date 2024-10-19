RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Долги Гарпока ухудшат старт зеленых аукционов в Украине, - инвесторы

Фото: долги Гарпоку ухудшат старт зеленых аукционов в Украине (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Многомиллиардные долги ГП Гарантированный покупатель перед инвесторами в зеленую энергетику значительно уменьшает интерес инвесторов к участию в зеленых аукционах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Европейско-Украинского энергетического агентства Анастасию Верещинскую.

"Контрагентом инвесторов в случае победы на этих аукционах будет снова долговая компания. Это гарантированный покупатель", - сказала Верещинская.

По ее словам, инвесторы не верят, что поддержка по механизму аукционов будет обеспечивать 100% расчетов Гарпока перед ними.

"Вот и потому, конечно, для существующих инвесторов - это не самая интересная история Потому что им придется снова с Гарантированным покупателем иметь дело", - добавила она.

"Все понимают, что это будет идти из тарифа на передачу Укрэнерго. Именно в тарифе на передачу заложен источник финансирования для поддержки ВИЭ. Оттуда платили зеленый тариф и оттуда потенциально будут покрываться расходы по этим аукционам", - пояснила Верещинская.

Директор ЕУЭА подчеркнула, что долги на рынке электроэнергии являются системной проблемой.

Напомним, как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд грн.

По мнению инвесторов, государство должно приоритезировать развитие зеленой энергетики Украины конкретными решениями и действиями, стимулирующими инвесторов вкладывать средства в отрасль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News