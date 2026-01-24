Борги на енергоринку ускладнюють стабілізацію енергосистеми: які ризики

Українська енергосистема втрачає можливості залучити нові інвестиції в маневрові потужності через багатомільярдні борги на балансуючому ринку
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.
"Якщо проблеми не будуть вирішуватись, а борги продовжать наростати – Україна опиниться в ситуації, коли втратить можливість якісно стабілізувати енергосистему!", - йдеться в матеріалі.
Також вказується, що функцію маневрування в енергетиці традиційно виконують теплоелектростанції та гідроелектростанції, які можуть оперативно збільшити виробництво електроенергії до рівня потреб енергосистеми.
Такі послуги надають ТЕС, ГЕС, газопоршневі станції, а також системи зберігання енергії, які почали розбудовуватись в Україні з 2025 року.
"Хронічна заборгованість стримує інвестиції в маневрову генерацію: інвестори не поспішають заходити на ринок, де оплату за поставлену електроенергію доводиться чекати понад рік" - зазначається в статті.
На думку авторки, першим кроком до вирішення проблеми може стати рішення, які зупинять подальший приріст боргів.
Цього можна досягти шляхом визначення поручителів для підприємств зі списку захищених або критичних. Для державних - це держава, для комунальних - місто", - підкреслюється в матеріалі.
Енергетики зазначають, що на ринку не може бути ситуацій, коли хтось має "привілеї" не сплачувати за електроенергію та споживати в борг без наслідків.
Як повідомлялося, за 2025 рік борг на балансуючому ринку перед "Укренерго" зріс на 21% - до рекордних 42 млрд гривень.
Також, за рік суттєво зросла заборгованість "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку, на 36% – до рекордних 22,9 млрд грн.