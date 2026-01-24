Долги на энергорынке усложняют стабилизацию энергосистемы: какие риски

"Если проблемы не будут решаться, а долги продолжат нарастать - Украина окажется в ситуации, когда потеряет возможность качественно стабилизировать энергосистему!", - говорится в материале.

Также указывается, что функцию маневрирования в энергетике традиционно выполняют теплоэлектростанции и гидроэлектростанции, которые могут оперативно увеличить производство электроэнергии до уровня потребностей энергосистемы.

Такие услуги предоставляют ТЭС, ГЭС, газопоршневые станции, а также системы хранения энергии, которые начали развиваться в Украине с 2025 года.

"Хроническая задолженность сдерживает инвестиции в маневровую генерацию: инвесторы не спешат заходить на рынок, где оплату за поставленную электроэнергию приходится ждать более года", - отмечается в статье.

Первым шагом к решению проблемы может стать решение, которые остановят дальнейший прирост долгов.

Этого можно достичь путем определения поручителей для предприятий из списка защищенных или критических. Для государственных - это государство, для коммунальных - город", - подчеркивается в материале.

Энергетики отмечают, что на рынке не может быть ситуаций, когда кто-то имеет "привилегии" не платить за электроэнергию и потреблять в долг без последствий.