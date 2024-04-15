Борги в енергетиці не мотивують інвесторів будувати нову генерацію, - інвестор

"Між собою ми (інвестори, - ред.)спілкуємося, в приватній компанії. Якби у нас була можливість окупити інвестиції або було джерело докредитуватися, то ми б швидко почали щось нове будувати і заміщувати розбомблене", - сказав Тинний.

Він зазначив, що за останні два роки в країні було добудовано лише те, що почалося раніше.

Водночас, Тинний вважає, що для вирішення проблеми боргів від держави потрібно лише декілька рішучих дій.

"Треба два рішення регулятора, пара постанов Кабінету міністрів і пару реальних дій, щоб всі побачили, що з енергоринку більше не зникатимуть гроші у невідомих напрямках. Стабілізується платіжна ситуація, і бізнес швидко побіжить будувати. Бо від цього залежить наше виживання також", - пояснив Тинний.

Він нагадав, що в Україні побудовано відновлюваної енергетики на $14 мільярдів за рахунок інвесторів. Це 40% від всіх прямих іноземних інвестицій, які зайшли в країну за всі роки.

"Люди, які ризикнули, побудували сонячні вітростанції, проєкти з дегазації сміттєзвалищ, котельні на щепі, вітропарки - вони всі здатні щось зробити. А встановити газовий генератор або систему BESS, приєднати їх до мереж значно легше", - зазначив Тинний.

Нагадаємо, недоплата "Гарантованого покупця" підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік - майже 45%