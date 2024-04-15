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Долги в энергетике не мотивируют инвесторов строить новую генерацию, - инвестор

Фото: долги в энергетике не мотивируют инвесторов строить новую генерацию (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Инвесторы не мотивированы вкладывать средства в новое распределенное поколение из-за долговременной задержки государства с решением долгового кризиса в энергетике Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игоря Тинного.

"Между собой мы (инвесторы, - ред.) общаемся, в частной компании. Если бы у нас была возможность окупить инвестиции или был источник докредитоваться, то мы бы быстро начали что-то новое строить и замещать разбомбленное", - сказал Тинный.

Он отметил, что за последние два года в стране было достроено только то, что началось раньше.

В то же время, Тинный считает, что для решения проблемы долгов от государства требуется всего несколько решительных действий.

"Нужно два решения регулятора, пара постановлений Кабинета министров и пара реальных действий, чтобы все увидели, что с энергорынка больше не будут исчезать деньги в неизвестных направлениях. Стабилизируется платежная ситуация, и бизнес быстро побежит строить. Потому что от этого зависит наше выживание также", - объяснил Тинный.

Он напомнил, что в Украине построена возобновляемая энергетика на $14 миллиардов за счет инвесторов. Это 40% всех прямых иностранных инвестиций, которые зашли в страну за все годы.

"Разбившиеся люди построили солнечные ветростанции, проекты по дегазации свалок, котельные на привое, ветропарки - они все способны что-то сделать. А установить газовый генератор или систему BESS, присоединить их к сетям значительно легче", - отметил Тинный.

Напомним, недоплата "Гарантированного покупателя" предприятиям зеленой энергетики за 2023 год составляет 25%, за 2022 год - почти 45%.

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