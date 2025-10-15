Борги за електроенергію не можна ховати за позовами до суду, - регулятор

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), провела робочу зустріч щодо проєкту змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії, спрямованих на підвищення платіжної дисципліни серед непобутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз за результатами заходу.

У заході взяли участь представники Міністерства енергетики України, Міністерства розвитку громад та територій України, Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України", а також оператори систем розподілу.

Обговорювалися зміни до пункту 7.11 розділу VII Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312.

Як зазначили в Регуляторі, ці зміни "покликані припинити практику, коли боржники прикриваються судовими процесами, аби продовжувати споживати електроенергію без оплати".

Запропоновані уточнення не стосуються захищених споживачів та підприємств критичної інфраструктури. Для таких категорій законодавством уже передбачені відповідні гарантії - Законом України "Про ринок електричної енергії", постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2025 року № 833 та самими Правилами роздрібного ринку.

Для забезпечення безперебійного електропостачання об’єкти критичної інфраструктури мають відкривати спеціальні рахунки зі спеціальним режимом використання, з яких здійснюється оплата електроенергії постачальнику "останньої надії".

Відповідно до статті 2 Закону України "Про ринок електричної енергії", проєкт постанови погодив Антимонопольний комітет України.

Як повідомили в НКРЕКП, до Регулятора надійшли листи з проханням прискорити ухвалення цієї постанови.