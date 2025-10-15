Долги за электроэнергию нельзя прятать за исками в суд, - регулятор

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), провела рабочую встречу по проекту изменений в Правила розничного рынка электрической энергии, направленных на повышение платежной дисциплины среди небытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз по результатам мероприятия.

В мероприятии приняли участие представители Министерства энергетики Украины, Министерства развития общин и территорий Украины, Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления "Ассоциация городов Украины", а также операторы систем распределения.

Обсуждались изменения в пункт 7.11 раздела VII Правил розничного рынка электрической энергии, утвержденных постановлением НКРЭКУ от 14 марта 2018 года № 312.

Как отметили в Регуляторе, эти изменения "призваны прекратить практику, когда должники прикрываются судебными процессами, чтобы продолжать потреблять электроэнергию без оплаты".

Предложенные уточнения не касаются защищенных потребителей и предприятий критической инфраструктуры. Для таких категорий законодательством уже предусмотрены соответствующие гарантии - Законом Украины "О рынке электрической энергии", постановлением Кабинета Министров Украины от 14 июля 2025 года № 833 и самими Правилами розничного рынка.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения объекты критической инфраструктуры должны открывать специальные счета со специальным режимом использования, с которых осуществляется оплата электроэнергии поставщику "последней надежды".

В соответствии со статьей 2 Закона Украины "О рынке электрической энергии", проект постановления согласовал Антимонопольный комитет Украины.

Как сообщили в НКРЭКУ, к Регулятору поступили письма с просьбой ускорить принятие этого постановления.