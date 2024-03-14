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Борги на балансуючому ринку ускладнюють ремонт пошкоджених енергооб’єктів, - експерт

Фото: борги на балансуючому ринку ускладнюють ремонт пошкоджених енергооб’єктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Через накопичені на балансуючому ринку електроенергії борги ускладнюється відновлення пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів енергетичних об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова.

За його словами, одним з викликів, який зараз існує в енергетиці є борги на балансуючому ринку. 

Він також пояснив, що енергетичним компаніям потрібні кошти для відновлення та ремонту пошкодженого внаслідок бойових дій обладнання і накопичені борги заважають цьому. 

"Там 3 млрд боргу на балансуючому ринку. Як компанія (енергетична, - ред.) зможе працювати? Треба ремонти та відновлення, а для цього потрібно купувати основне обладнання", - наголосив Плачков. 

За його словами, таке обладнання загалом не просто знайти, але коли немає грошей - це тільки погіршує ситуацію. 

Нагадаємо, за 2023 рік заборгованість НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку перед учасниками зросла на 44% - до 18,4 млрд грн.

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Електроенергія