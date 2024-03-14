RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Долги на балансирующем рынке затрудняют ремонт поврежденных энергообъектов, - эксперт

Фото: долги на балансирующем рынке затрудняют ремонт поврежденных энергообъектов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Из-за накопленных на балансирующем рынке электроэнергии долги усложняется восстановление поврежденных в результате вражеских обстрелов энергетических объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Всеукраинской энергетической ассамблеи Ивана Плачкова.

По его словам, одним из вызовов, который сейчас существует в энергетике, являются долги на балансирующем рынке.

Он также пояснил, что энергетическим компаниям нужны средства для восстановления и ремонта поврежденного в результате боевых действий оборудования и накопившиеся долги мешают этому.

"Там 3 млрд долга на балансирующем рынке. Как компания (энергетическая, – ред.) сможет работать? Надо ремонты и восстановление, а для этого нужно покупать основное оборудование", – подчеркнул Плачков.

По его словам, такое оборудование вообще не просто найти, но когда нет денег – это только усугубляет ситуацию.

Напомним, за 2023 год задолженность НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке перед участниками выросла на 44% – до 18,4 млрд грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия