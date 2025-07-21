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Борги на балансуючому ринку паралізують систему, - експерт

Україна, Понеділок 21 липня 2025 17:09
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Борги на балансуючому ринку паралізують систему, - експерт Фото: експерт заявив, що борги на балансуючому ринку електроенергії паралізують систему (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Системна заборгованість на ринку електроенергії досягла критичних масштабів. В акому обсязі вона становить одну з ключових загроз для галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оцінку ситуації директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"Вирішити проблему боргів на ринку, тому що ви знаєте, у нас величезні проблеми з боргами, близько 40 млрд на сьогодні", - зазначив Омельченко.

За його словами, особливу тривогу викликає ситуація з неплатниками, які фактично захищені від відключення через свій статус.

"На балансуючому ринку 2/3 підприємств, вони внесені до переліку тих підприємств,які не можна обмежувати в електроенергії, і вони не платять собі. Хоча ці підприємства, 2/3 з них, взагалі не відносяться до військової тематики чи безпекової", - наголосив експерт.

На його думку, така ситуація створює підґрунтя для зловживань і потребує перегляду політики в цьому напрямі.

"Треба, мабуть, подумати, як скоротити перелік цих підприємств, щоб вони не зловживали своїм статусом", - додав він.

Нагадаємо, експерти та учасники ринку неодноразово заявляли, що без системних змін ринок електроенергії ризикує ще глибше зануритися в боргову кризу, яка вже сьогодні підриває стабільність енергосистеми України.

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