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Долги на балансирующем рынке парализуют систему, - эксперт

Украина, Понедельник 21 июля 2025 17:09
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Долги на балансирующем рынке парализуют систему, - эксперт Фото: эксперт заявил, что долги на балансирующем рынке электроэнергии парализуют систему (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Системная задолженность на рынке электроэнергии достигла критических масштабов. В таком объеме она составляет одну из ключевых угроз для отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оценку ситуации директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

"Решить проблему долгов на рынке, потому что вы знаете, у нас огромные проблемы с долгами, около 40 млрд на сегодня", - отметил Омельченко.

По его словам, особую тревогу вызывает ситуация с неплательщиками, которые фактически защищены от отключения из-за своего статуса.

"На балансирующем рынке 2/3 предприятий, они внесены в перечень тех предприятий, которые нельзя ограничивать в электроэнергии, и они не платят себе. Хотя эти предприятия, 2/3 из них, вообще не относятся к военной тематике или безопасности", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, такая ситуация создает почву для злоупотреблений и требует пересмотра политики в этом направлении.

"Надо, наверное, подумать, как сократить перечень этих предприятий, чтобы они не злоупотребляли своим статусом", - добавил он.

Напомним, эксперты и участники рынка неоднократно заявляли, что без системных изменений рынок электроэнергии рискует еще глубже погрузиться в долговой кризис, который уже сегодня подрывает стабильность энергосистемы Украины.

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