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Борги на балансуючому ринку блокують інвестиції: експерт пояснив, що потрібно змінити

18:43 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Новіков
Борги на балансуючому ринку блокують інвестиції: експерт пояснив, що потрібно змінити Чому зростають борги на енергоринку (фото: GettyImages)
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Багатомільярдні борги на балансуючому ринку продовжують накопичуватися через споживачів, яких не можна відключити навіть за несплату.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника енергетичних програм ГО "Український інститут майбутнього" Андріана Прокіпа.

Борги як загроза для інвестицій в енергетику

Електроенергія споживається, але гроші за неї не надходять, а борг далі розходиться по всьому енергоринку. За словами експерта, така система вимиває гроші з енергетичних компаній і створює кризу ліквідності.

Через це компаніям складніше не лише проводити поточні розрахунки, а й залучати кошти у нові накопичувачі енергії та маневрову генерацію, які потрібні для балансування енергосистеми.

"Наявність захищених від відключень споживачів генерує багатомільярдні борги на балансуючому ринку. Ця криза ліквідності фактично унеможливлює залучення інвестицій у критично необхідні системи накопичення енергії та високоманеврові потужності", - зазначив Прокіп.

Як змінити ситуацію на балансуючому ринку

На думку керівника енергетичних програм ГО "Український інститут майбутнього", проблему неможливо вирішити лише підвищенням тарифів або перекладанням витрат на інших учасників ринку. Потрібно погасити вже накопичені взаємні борги та одночасно перекрити механізм появи нової заборгованості.

"Вирішення боргової кризи на балансуючому ринку вимагає негайного проведення фінансового клірингу між учасниками та кардинального аудиту переліку захищених споживачів для зупинки генерації нових неплатежів", - наголосив експерт.

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Він запропонував погасити "закільцьовані" борги через кліринг із цільовим траншем, а також переглянути перелік споживачів, яких не можна відключати. Це має дозволити не лише прибрати старі борги, а й не допустити появи нових.

Раніше ексголова правління НАК "Нафтогаз України", засновник компанії "Еней" Андрій Коболєв назвав борги на балансуючому ринку однією з ключових проблем для розвитку систем накопичення енергії.

А енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів, що борги окремих споживачів, зокрема водоканалів, напряму підживлюють заборгованість на балансуючому ринку.

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