Балансуючий ринок продовжує накопичувати борги: експерт назвав причину
Борги окремих споживачів, зокрема водоканалів, напряму підживлюють заборгованість на балансуючому ринку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву енергетичного експерта Геннадія Рябцева виданню The Page.
За його словами, коли водоканали не розраховуються за електроенергію, ці гроші не зникають - нестача коштів переходить далі по ланцюгу і зрештою накопичується на балансуючому ринку.
"Через борги водоканалів у нас балансуючий ринок все більше і більше загрузає в боргах", - говорить Рябцев.
Він зазначив, що перегляд тарифів може лише сповільнити появу нових боргів, але сам по собі не вирішить уже накопичену проблему.
"Вони хоча б призупинять зростання цієї суми. Але, безумовно, лише цього недостатньо", - оцінює він.
За словами експерта, для системного вирішення боргової проблеми потрібні окремі законодавчі рішення, які уряд планував подати до парламенту ще раніше. Без цього балансуючий ринок і надалі залишатиметься одним із головних місць накопичення неплатежів у системі, резюмував Генадій Рябцев.
Проблема з боргами на балансуючому ринку
Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що борги вже стали одним із ключових бар’єрів для інтеграції українського ринку електроенергії з європейським.
Він зауважив, що європейська сторона очікує від України не лише формального виконання вимог, а й реального вирішення проблеми заборгованості, зокрема на балансуючому ринку.
Нагадаємо, в Європейсько-українському енергетичному агентстві попереджали, що подальше зростання заборгованості на балансуючому ринку створює ризики для стабільної роботи всієї генерації в Україні.
Крім того, галузеві експерти зазначали, що борги на балансуючому ринку відлякують приватних інвесторів в енергетику.