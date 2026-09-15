Балансуючий ринок продовжує накопичувати борги: експерт назвав причину

За його словами, коли водоканали не розраховуються за електроенергію, ці гроші не зникають - нестача коштів переходить далі по ланцюгу і зрештою накопичується на балансуючому ринку.



"Через борги водоканалів у нас балансуючий ринок все більше і більше загрузає в боргах", - говорить Рябцев.



Він зазначив, що перегляд тарифів може лише сповільнити появу нових боргів, але сам по собі не вирішить уже накопичену проблему.



"Вони хоча б призупинять зростання цієї суми. Але, безумовно, лише цього недостатньо", - оцінює він.

За словами експерта, для системного вирішення боргової проблеми потрібні окремі законодавчі рішення, які уряд планував подати до парламенту ще раніше. Без цього балансуючий ринок і надалі залишатиметься одним із головних місць накопичення неплатежів у системі, резюмував Генадій Рябцев.

Проблема з боргами на балансуючому ринку

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що борги вже стали одним із ключових бар’єрів для інтеграції українського ринку електроенергії з європейським.

Він зауважив, що європейська сторона очікує від України не лише формального виконання вимог, а й реального вирішення проблеми заборгованості, зокрема на балансуючому ринку.