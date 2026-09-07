Борг "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку сягнув 32 млрд грн, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву екс-заступника голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Жупанина.

За його словами, з січня 2025 року до червня 2026 року борг учасників балансуючого ринку перед "Укренерго" зріс на 11 млрд грн і досяг 46 млрд грн.

"Борги учасників ринку перед "Укренерго" на балансуючому ринку за цей період зросли на 11 млрд грн і зараз становлять 46 млрд грн. Може вже більше, бо ми з тобою вже у вересні знаходимося", - сказав Жупанин.

Водночас, за його словами, борги накопичуються і в зворотному напрямку: саме "Укренерго" також має значну заборгованість перед учасниками ринку. Це означає, що неплатежі формують замкнене коло, коли борги одних компаній автоматично створюють проблеми з розрахунками для інших.

"На балансуючому ринку в “Укренерго” біда, як і була - борг виріс вдвічі. Тобто борг перед учасниками ринку на стороні "Укренерго" - 32 млрд грн", - наголосив Жупанин.

На його думку, у державної політики щодо енергоринку мають з’явитися конкретні вимірювані цілі - не лише загальні обіцянки реформ, а й чітке завдання зупинити зростання боргів і почати їх скорочувати.