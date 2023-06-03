Борг "Укренерго" за послуги генеруючих компаній зріс до 16,5 млрд гривень

Як зазначається, позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем зобов`язань за договором про участь у балансуючому ринку №0695-04113 від 13.03.2020, в частині здійснення розрахунків.

Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі. Підготовче засідання призначено на 19 червня.

Як зазначається, загальна заборгованість НЕК "Укренерго" перед генеруючими компаніями на балансуючому ринку зросла із 16 млрд гривень у березні до 16,5 млрд грн у травні.

Раніше генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомляв, що заборгованість "Укренерго" перед компанією за послуги на балансуючому ринку продовжує сильно зростати і вже збільшилась до 5,5 млрд гривень.