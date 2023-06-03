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Долг "Укрэнерго" за услуги генерирующих компаний вырос до 16,5 млрд гривен

Фото: "Харьковская ТЭЦ-5" обратилась в суд с иском к НЭК "Укрэнерго" (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Компания "Харьковская ТЭЦ-5" обратилась в суд с иском к НЭК "Укрэнерго" о взыскании 152,4 млн гривен долга на балансирующем рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ExPro.

Исковые требования обоснованы нарушением ответчиком обязательств по договору об участии в балансирующем рынке №0695-04113 от 13.03.2020, в части осуществления расчетов.

Хозяйственный суд города Киева открыл производство по делу. Подготовительное заседание назначено на 19 июня.

Как отмечается, общая задолженность НЭК "Укрэнерго" перед генерирующими компаниями на балансирующем рынке выросла с 16 млрд. гривен в марте до 16,5 млрд. грн. в мае.

Ранее генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что задолженность "Укрэнерго" перед компанией за услуги на балансирующем рынке продолжает расти и уже увеличилась до 5,5 млрд гривен.

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УкрэнергоТЭЦ