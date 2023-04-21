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Борг "Укренерго" перед Гарпоком досяг 16 млрд гривень

Фото: борг "Укренерго" перед Гарпоком досяг 16 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Компанія "Укренерго" має вже 16 млрд грн заборгованості перед держпідриємством "Гарантований покупець" за послугу зі збільшення частки "зеленої" електроенергії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook держпідприємства.

"Борг НЕК "Укренерго" за послугу 2021-2023 років складає 16,0 млрд грн", - заявляють у "Гарантованому покупці".

Водночас держпідприємство повідомляє, що за перші 10 днів квітня змогло розрахуватися перед підприємствами відновлюваної енергетики на 80%. У порівнянні з попереднім місяцем відсоток виплат збільшився майже на 30%.

Причинами збільшення виплат виробникам за "зеленим" тарифом стали два фактори: перший - значне покращення показників торгівлі електричної енергії гарантованим покупцем. Другий фактор - часткове здійснення авансового платежу "Укренерго".

При цьому заборгованість за зелену електроенергію з початку року складає 35%.

Раніше повідомлялося, що НКРЕКП встановила недостатній тариф на передачу електроенергії для "Укренерго" на І квартал 2023 року, що призвело до проблеми дефіциту близько 20% коштів на виконання своїх зобов’язань, ремонти та відновлення обладнання.

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Укренерго