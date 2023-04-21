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Долг "Укрэнерго" перед Гарпоком достиг 16 млрд гривен

Фото: долг "Укрэнерго" перед Гарпоком достиг 16 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Компания "Укрэнерго" уже имеет 16 млрд грн задолженности перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли "зеленой" электроэнергии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook госпредприятия.

"Долг НЭК "Укрэнерго" за услугу 2021-2023 годов составляет 16,0 млрд грн", - заявляют в "Гарантированном покупке".

В то же время, госпредприятие сообщает, что за первые 10 дней апреля смогло рассчитаться перед предприятиями возобновляемой энергетики на 80%. По сравнению с предыдущим месяцем процент выплат увеличился почти на 30%.

Причинами увеличения выплат производителям по "зеленому" тарифу стали два фактора: первый - значительное улучшение показателей торговли электрической энергии гарантированным покупателем. Второй фактор - частичное осуществление авансового платежа "Укрэнерго".

При этом задолженность за зелёную электроэнергию с начала года составляет 35%.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ установила недостаточный тариф на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" на I квартал 2023 года, что привело к проблеме дефицита около 20% средств на выполнение своих обязательств, ремонты и восстановление оборудования.

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Укрэнерго