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Борг "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" виріс до 32,7 млрд гривень

Фото: борг "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" виріс до 32,7 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Заборгованість компанії "Укренерго" перед державним підприємством "Гарантований покупець" за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел збільшилась до 32,7 млрд грн порівняно з 32,2 млрд грн в кінці жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт держпідприємства.

Окрім того, повідомляється, що рівень розрахунків за виробництво "зеленої" електроенергії в Україні у жовтні склав 53,5% проти 47% у вересні.

Загальний рівень виплат підприємствам відновлюваної енергетики з початку 2023 року складає 52,6%. Це менше ніж рівень розрахунків за підсумками 2022 року, де показник складає 55,3%.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський 7 листопада затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.

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Укренерго