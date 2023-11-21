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Долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" вырос до 32,7 млрд гривен

Фото: долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" вырос до 32,7 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Задолженность компании "Укрэнерго" перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников увеличилась до 32,7 млрд грн по сравнению с 32,2 млрд грн в конце октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт госпредприятия.

Кроме того, сообщается, что уровень расчетов за производство "зеленой" электроэнергии в Украине в октябре составил 53,5% против 47% в сентябре.

Общий уровень выплат предприятиям возобновляемой энергетики с начала 2023 года составляет 52,6%. Это меньше уровня расчетов по итогам 2022 года, где показатель составляет 55,3%.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский 7 ноября утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы и ее работе в зимний период, где наиболее приоритетными для решения Кабмином в месячный срок поставлен вопрос задолженностей.

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Укрэнерго