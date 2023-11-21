Долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" вырос до 32,7 млрд гривен

Задолженность компании "Укрэнерго" перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников увеличилась до 32,7 млрд грн по сравнению с 32,2 млрд грн в конце октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт госпредприятия.

Кроме того, сообщается, что уровень расчетов за производство "зеленой" электроэнергии в Украине в октябре составил 53,5% против 47% в сентябре.

Общий уровень выплат предприятиям возобновляемой энергетики с начала 2023 года составляет 52,6%. Это меньше уровня расчетов по итогам 2022 года, где показатель составляет 55,3%.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский 7 ноября утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы и ее работе в зимний период, где наиболее приоритетными для решения Кабмином в месячный срок поставлен вопрос задолженностей.