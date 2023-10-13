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Борг "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" збільшився до 30 млрд гривень

Фото: борг "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" збільшився до 30 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Заборгованість НЕК "Укренерго" перед держпідприємством "Гарантований покупець" за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел складає 29,9 млрд грн, що на 0,3 млрд грн більше, ніж було у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт держпідприємства.

Водночас повідомляється, що Гарпок заплатив підприємствам ВДЕ у вересні лише 47% коштів за вироблену електроенергію, а з початку року рівень розрахунків складає 52,6%.

Як повідомлялося, "Укренерго" співпрацює з ЄБРР, щоб залучити 150-200 млн доларів і частину з цих коштів направити на погашення боргів перед держпідприємством "Гарантований покупець".

При цьому, "Укренерго" закликає НКРЕКП встановити бездефіцитний тариф на передачу електроенергії компанією, щоб вона не накопичувала нові борги та обслуговувала залучені кредити. Через недостатність тарифу компанія у 2019-2022 роки зазнала понад 49 млрд грн тарифних збитків.

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Укренерго