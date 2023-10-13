Долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" увеличился до 30 млрд гривен

Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников составляет 29,9 млрд грн, что на 0,3 млрд грн больше, чем было в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт госпредприятия.

В то же время сообщается, что Гарпок заплатил предприятиям ВИЭ в сентябре только 47% средств за производимую электроэнергию, а с начала года уровень расчетов составляет 52,6%.

Как сообщалось, "Укрэнерго" сотрудничает с ЕБРР, чтобы привлечь 150-200 млн долларов и часть из этих средств направить на погашение долгов перед госпредприятием "Гарантированный покупатель".

При этом "Укрэнерго" призывает НКРЭКУ установить бездефицитный тариф на передачу электроэнергии компанией, чтобы она не накапливала новые долги и обслуживала привлеченные кредиты. Из-за недостаточности тарифа компания в 2019-2022 годы понесла более 49 млрд грн тарифных убытков.