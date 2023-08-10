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Борг "Укренерго" перед державним Гарпоком досяг 25 млрд гривень

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Четвер 10 серпня 2023 21:55
Борг "Укренерго" перед державним Гарпоком досяг 25 млрд гривень Фото: борг "Укренерго" перед державним Гарпоком досяг 25 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Національна компанія "Укренерго" заборгувала держпідприємству "Гарантований покупець" за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел вже 25 млрд грн

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз держпідприємства.

"Станом на 1 серпня 2023 року «Укренерго» заборгувало за сплату послуги 25 млрд грн (з яких 2,3 за послугу 20 діб липня поточного року). Загальний відсоток розрахунків "Укренерго" за послугу із забезпечення збільшення виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії надану ДП у 2023 році складає 11%", - заявляють в "Гарантованому покупці".

Згідно з повідомленням, головними причинами несвоєчасних розрахунків з субʼєктами ВДЕ є заборгованість "Укренерго" за сплату послуги та неможливість розрахувати небаланси з вересня 2022 року.

Водночас зазначається, що за результатами проведеної 9 серпня робочої зустрічі в Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг з представниками сектору відновлюваної енергетики, "Укренерго", а також профільних асоціацій ВДЕ було випрацювано ряд кроків, що повинні привести до врегулювання заборгованості перед виробниками ВДЕ.

"З метою врегулювання заборгованості за результатами робочої наради, зокрема, було розпочато процедуру внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 р. №641, а також було зроблено ряд інших дій, які мають забезпечити погашення заборгованості за надану послугу з вересня 2022 року", - повідомляють в держпідприємстві.

Нагадаємо, Українська асоціація відновлюваної енергетики повідомила, що підприємства відновлюваної енергетики з 1 липня фіксують критичні недоплати за вироблену електроенергію, які досягають майже 70%.

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