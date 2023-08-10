Долг "Укрэнерго" перед государственным Гарпоком достиг 25 млрд гривен

Национальная компания "Укрэнерго" задолжала госпредприятию "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников уже 25 млрд грн

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз госпредприятия.

"По состоянию на 1 августа 2023 года "Укрэнерго" задолжало за оплату услуги 25 млрд грн (из которых 2,3 за услугу 20 суток июля текущего года). Общий процент расчетов "Укрэнерго" за услугу по обеспечению увеличения производства электрической энергии из альтернативных источников энергии предоставленную ГП в 2023 году составляет 11%", - заявляют в "Гарантированном покупке".

Согласно сообщению, главными причинами несвоевременных расчетов с субъектами ВИЭ являются задолженность "Укрэнерго" за оплату услуги и невозможность рассчитать небалансы с сентября 2022 года.

В то же время, отмечается, что по результатам проведенной 9 августа рабочей встречи в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг с представителями сектора возобновляемой энергетики, "Укрэнерго", а также профильных ассоциаций ВИЭ был выработан ряд шагов, которые должны привести к урегулированию задолженности перед производителями ВИЭ.

"С целью урегулирования задолженности по результатам рабочего совещания, в частности, была начата процедура внесения изменений в постановление НКРЭКУ от 26 апреля 2019 г. №641, а также предпринят ряд других действий, которые должны обеспечить погашение задолженности за предоставленную услугу с сентября 2022 года", - сообщают в госпредприятии.

Напомним, Украинская ассоциация возобновляемой энергетики сообщила, что предприятия возобновляемой энергетики с 1 июля фиксируют критические недоплаты за производимую электроэнергию, достигающие почти 70%.