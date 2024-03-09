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Борг за газ можуть нарахувати, навіть якщо у квартирі ніхто не живе: як цього уникнути

Фото: українцям пояснили, як уникнути боргів за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Борги за газ можуть нараховуватися, навіть якщо у квартирі чи будинку ніхто не проживає. Але цього можна уникнути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз України".

Зазначається, що оператори газорозподільних мереж не можуть встановити, чи власник відсутній, чи дані споживання просто не передають. У такому випадку обсяги будуть нараховуватися згідно з нормами чинного законодавства, тобто середньомісячне споживання.

Щоб уникнути нарахування боргу, потрібно щомісяця передавати незмінні показання лічильника.

Також можна надіслати письмову заяву до оператора ГРМ про факт тимчасового не проживання. Для заяви необхідно додати підтверджуючі документи: довідку ВПО або копію закордонного паспорта з відміткою про перетин кордону.

Передавати показники лічильника газу можна онлайн через:

Тарифи на газ

Як відомо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, але він не стосується електроенергії та холодної води. 

"Нафтогаз" займає 98% ринку постачання газу для населення і продає газ по 7,96 гривні за кубометр. 

Нагадаємо, що постачальники газу оприлюднили ціни на газ для населення у 2024 році.

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