Долг за газ могут насчитать, даже если в квартире никто не живет: как этого избежать

Долги за газ могут начисляться даже если в квартире или доме никто не проживает. Но этого можно избежать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз Украины".
Отмечается, что операторы газораспределительных сетей не могут установить, отсутствует ли владелец, или данные потребления просто не передают. В таком случае объемы будут начисляться согласно нормам действующего законодательства, то есть среднемесячному потреблению.
Чтобы избежать начисления долга, нужно ежемесячно передавать постоянные показания счетчика.
Также можно отправить письменное заявление оператору ГРС о факте временного не проживания. Для заявления необходимо добавить подтверждающие документы: справку ВПЛ или копию загранпаспорта с отметкой о пересечении границы.
Передавать показатели счетчика газа можно онлайн через:
В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но он не касается электроэнергии и холодной воды.
"Нафтогаз" занимает 98% рынка поставок газа для населения и продает газ по 7,96 гривны за кубометр.
Напомним, что поставщики газа обнародовали цены на газ для населения в 2024 году.
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