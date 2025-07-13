Борг на балансуючому ринку зростає на 200 млн щомісяця, - Візір

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника напрямку "Енергетика та клімат" Ukraine Facility Platform Олександра Візіра.

За його словами, лише борг державного підприємства "Укрінтеренерго" перед НЕК "Укренерго", за різними оцінками, становить від 13 до 15 мільярдів гривень і продовжує щомісячно зростати.

"200 мільйонів приріст по місяцю. Тобто у нас же ж було, погасили ми абсолютно не з тих джерел заборгованість, і вона там зараз умовно від сезону в сезон, але плюс-мінус 200 мільйонів, за оцінками, це приріст цієї заборгованості", - наголосив Візір.

Як підкреслив експерт, природа цієї заборгованості - у системних дисбалансах і нерівності умов для учасників ринку. Значна частина споживачів не оплачує електроенергію, зокрема через заборону на відключення, яка поширюється на критичну інфраструктуру та окремі категорії споживачів, що підпорядковуються військовим і цивільним адміністраціям.

"Електрична енергія - це такий самий товар, як цукор, і все, що завгодно в магазині. Його не можна прийти, взяти і сказати: "Я вам винен, запишіть на олівець", - додав експерт.

За словами Візіра, головні "винуватці" нарощування боргів - це переважно суб’єкти, якими володіє держава або територіальна громада. Крім того, частина боргу - це історична заборгованість перед споживачами на непідконтрольних територіях, яку наразі неможливо стягнути.

Нагадаємо, виконавчий директор ТОВ "НВП "ЕНЕРГО-ПЛЮС" Вадим Литвиненко вважає заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел однією з головних загроз для подальшого розвитку зеленої енергетики в Україні.