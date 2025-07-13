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Долг на балансирующем рынке растет на 200 млн ежемесячно, - Визир

Воскресенье 13 июля 2025 18:31
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Долг на балансирующем рынке растет на 200 млн ежемесячно, - Визир Фото: долг на балансирующем рынке растет на 200 млн ежемесячно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Растущая задолженность на балансирующем рынке угрожает финансовой стабильности энергетического сектора и способности государства оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя направления "Энергетика и климат" Ukraine Facility Platform Александра Визира.

По его словам, только долг государственного предприятия "Укринтерэнерго" перед НЭК "Укрэнерго", по разным оценкам, составляет от 13 до 15 миллиардов гривен и продолжает ежемесячно расти.

"200 миллионов прирост по месяцу. То есть у нас же же было, погасили мы абсолютно не из тех источников задолженность, и она там сейчас условно от сезона в сезон, но плюс-минус 200 миллионов, по оценкам, это прирост этой задолженности", - подчеркнул Визир.

Как подчеркнул эксперт, природа этой задолженности - в системных дисбалансах и неравенстве условий для участников рынка. Значительная часть потребителей не оплачивает электроэнергию, в частности из-за запрета на отключение, который распространяется на критическую инфраструктуру и отдельные категории потребителей, подчиняющихся военным и гражданским администрациям.

"Электрическая энергия - это такой же товар, как сахар, и все, что угодно в магазине. Его нельзя прийти, взять и сказать: "Я вам должен, запишите на карандаш", - добавил эксперт.

По словам Визира, главные "виновники" наращивания долгов - это преимущественно субъекты, которыми владеет государство или территориальная община. Кроме того, часть долга - это историческая задолженность перед потребителями на неподконтрольных территориях, которую пока невозможно взыскать.

Напомним, исполнительный директор ООО "НПП "ЭНЕРГО-ПЛЮС" Вадим Литвиненко считает задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников одной из главных угроз для дальнейшего развития зеленой энергетики в Украине.

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