Від псевдоактивіста до "підривника" мобілізації. Хто такий Остап Стахів

Хто такий Остап Стахів

Остап Стахів – відомий львівський псевдоактивіст, антивакцинатор та провокатор, який роками просуває російські наративи.

Остап народився 1985 року у Ходорові на Львівщині. Освіту здобув у Львівському національному аграрному університеті, закінчивши економічний факультет за спеціальністю "менеджмент організації".

У 2005 році він очолив Жидачівську районну організацію партії "Свобода", через два роки від цієї політичної сили балотувався до Верховної Ради. Згодом вийшов зі складу "Свободи" та очолив Львівський осередок "Української партії". У 2010 році під час виборів Стахова звинуватили у продажі місць у партійному списку і його виключили з партії за "шахрайські, авантюрні дії та привласнення коштів організації".

У 2013 році Стахів йшов кандидатом в депутати у Львівську обласну раду, а вже наступного року як самовисуванець балотувався у Верховну Раду, але не пройшов. У 2015 році він висунув свою кандидатуру на посаду мера Винників, що під Львовом, але його не вибрали.

Стахів влаштовував численні акції та протести – у 2014 році вимагав звільнити бізнесмена Романа Куриласа, якого підозрювали у шахрайстві, у 2016-му влаштував "наметове містечко" біля Струтинського спиртзаводу в знак протесту проти контрабанди, у 2019-му провів акцію проти приватизації землі й забудови Львова.

Особливо яскраво Стахів відзначився як антивакцинатор під час пандемії коронавірусу та як "підривник" мобілізації під час повномасштабної війни.

Остап Стахів розпочав свою "кар'єру" у 2005 році (фото: facebook.com Остап Стахів)

У чому зараз звинувачують Стахова

У 2023 році Стахів почав проводити платні курси "Статус. Журналіст", учасники яких після 21 дня навчання мали отримати журналістські посвідчення. Насправді ж, за даними правоохоронних органів, Стахів видав їм псевдопосвідчення місцевої газети, яка втратила акредитацію. Вартість курсу становила 7 тис. грн, на них Стахів розповідав, як протидіяти ТЦК.

Наголосимо, що у травні 2024 року Нацрада з питань телебачення та радіомовлення не дала реєстрації трьом медіа Стахова: "Галицькі вісті", "Ідея і чин", "Правозахисники".

25 вересня 2024 року скандальному блогеру повідомили про підозру – під час одного з прямих ефірів у соцмережах він назвав локацію, де перебували наші військові, чим поставив їхнє життя під загрозу.

Стахову інкримінують ч. 1 та 2 ст. 190 (шахрайство), яка передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки. А також ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Максимальне покарання – позбавлення волі на 8 років.

У яких ковідних скандалах "засвітився" антивакцинатор

З початком пандемії Covid-19 Стахів заперечував небезпеку вірусу, виступав проти вакцинації, маніпулював цифрами щодо смертності від хвороби і закликав людей не вірити владі, бо начебто протиепідеміологічні заходи обмежують їхнє право на свободу.

Антивакцинатор агітував українців не носити маски, влаштовував пікети проти карантину та знімав провокативні відео, вдираючись у ковідні відділення лікарень.

2020 року псевдоактивіст на основі громадської організації "Ідея Нації", яка функціонувала з 2012 року, створив однойменну партію. Його соратниця Олена Фаіст публічно говорила, що отримує від Росії гроші для проведення акцій проти вакцинації від коронавірусу в Україні.

Наступного року Стахів із проросійським активістом Кирилом Стремоусовим, який згодом публічно підтримав агресію РФ проти України та якого вже ліквідували, у столичних лікарнях влаштовував провокації.

У листопаді 2021 року у Львові Стахова заарештували і звинуватили у замаху на повалення конституційного ладу в Україні, причиною цього стала його антивакцинаторська діяльність, яка, ймовірно, фінансувалась Росією. Сам він себе називав засновником руху "Права людини", який відстоює конституційні права. За кілька тижнів Стахова випустили під заставу у розмірі 1 мільйон гривень.

Стахів під час антивакцинаторської компанії (скриншот)

Як Стахів просуває російські наративи

Після початку повномасштабного вторгнення Стахів від теми коронавірусу перейшов на тему мобілізації. Він неодноразово закликав українців провокувати працівників ТЦК і знімати відео, щоб можна було розганяти "свавілля військкомів" у соціальних мережах та Telegram-каналах.

Сам він поширював світові теорії змови. В одному з його Telegram-каналів було повідомлення, що "Україна куплена американською корпорацією Black Rock і це не Путін бомбить Одесу, а США та Велика Британія". Також було чимало інших російських наративів.

Стахів у своїх каналах почав розповідати, що ТЦК викрадає та катує людей, а він разом зі своїми "правозахисниками" із новоствореної у 2023 році організації "Об'єднання правозахисників України" "визволяє людей із полону".

Через підозру в участі та організації заходів, які дестабілізують ситуацію в Україні, та російському фінансуванні Стахів потрапив у базу "Миротворець".