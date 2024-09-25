От псевдоактивиста до "подрывника" мобилизации. Кто такой Остап Стахив

Кто такой Остап Стахив

Остап Стахив – известный львовский псевдоактивист, антивакцинатор и провокатор, который годами продвигает российские наративы.

Остап родился в 1985 году в Ходорове Львовской области. Образование получил во Львовском национальном аграрном университете, окончив экономический факультет по специальности "менеджмент организации".

В 2005 году он возглавил Жидачевскую районную организацию партии "Свобода", через два года от этой политической силы он баллотировался в Верховную Раду. Потом вышел из состава "Свободы" и возглавил Львовский центр "Украинской партии". В 2010 году на выборах Стахива обвинили в продаже мест в партийном списке и его исключили из партии за "мошеннические, авантюрные действия и присвоение средств организации".

В 2013 году Стахив шел кандидатом в депутаты во Львовский областной совет, а уже в следующем году как самовыдвиженец баллотировался в Верховную Раду, но не прошел. В 2015 году он выдвинул свою кандидатуру на должность мэра Винников, что под Львовом, но его не выбрали.

Стахив устраивал многочисленные акции и протесты – в 2014 году требовал уволить бизнесмена Романа Куриласа, подозреваемого в мошенничестве, в 2016-м устроил "палаточный городок" возле Струтинского спиртзавода в знак протеста против контрабанды, в 2019-м провел акции против приватизации земли и застройки Львова.

Особенно ярко Стахив отличился как антивакцинатор во время пандемии коронавируса и как "подрывник" мобилизации во время полномасштабной войны.

Остап Стахив начал свою "карьеру" в 2005 году (фото: facebook.com Остап Стахив)

В чем сейчас обвиняют Стахива

В 2023 году Стахив начал проводить платные курсы "Статус. Журналист", участники которых после 21 дня обучения должны были получить журналистские удостоверения. На самом же деле, по данным правоохранительных органов, Стахив выдал им псевдоудостоверение местной газеты, которая утратила аккредитацию. Стоимость курса составила 7 тыс. грн., на них Стахив рассказывал, как противодействовать ТЦК.

Отметим, что в мае 2024 года Нацсовет по телевидению и радиовещанию не дал регистрации трем медиа Стахива: "Галицкие вести", "Идея и чин", "Правозащитники".

25 сентября 2024 года скандальному блогеру сообщили о подозрении – один из прямых эфиров в соцсетях он назвал локацию, где находились наши военные, чем поставил их жизнь под угрозу.

Стахиву инкриминируют ч. 1 и 2 ст. 190 (мошенничество), предусматривающая максимальное наказание в виде лишения свободы на 3 года. А также ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Максимальное наказание – лишение свободы на 8 лет.

В каких ковидных скандалах "засветился" антивакцинатор

С началом пандемии Covid-19 Стахив отрицал опасность вируса, выступал против вакцинации, манипулировал цифрами смертности от болезни и призвал людей не верить властям, потому что якобы противоэпидемиологические меры ограничивают их право на свободу.

Антивакцинатор агитировал украинцев не носить маски, устраивал пикеты против карантина и снимал провокационные видео, врываясь в ковидные отделения больниц.

В 2020 году псевдоактивист на основе общественной организации "Идея Нации", функционировавшей с 2012 года, создал одноименную партию. Его соратница Елена Фаист публично говорила, что получает от России деньги для проведения акций против вакцинации от коронавируса в Украине.

В следующем году Стахив с пророссийским активистом Кириллом Стремоусовым, который потом публично поддержал агрессию РФ против Украины и которого уже ликвидировали, в столичных больницах устраивал провокации.

В ноябре 2021 года во Львове Стахива арестовали и обвинили в покушении на свержение конституционного строя в Украине, причиной этого стала его антивакцинаторская деятельность, которая, вероятно, финансировалась Россией. Сам он себя называл основателем движения "Права человека", которое отстаивает конституционные права. Через несколько недель Стахива выпустили под залог в размере 1 миллиона гривен.

Стахив во время антивакцинаторской компании (скриншот)

Как Стахив продвигает российские наративы

После начала полномасштабного вторжения Стахив от темы коронавируса перешел на тему мобилизации. Он неоднократно призывал украинцев провоцировать работников ТЦК и снимать видео, чтобы можно было разгонять "произвол военкомов" в социальных сетях и Telegram-каналах.

Сам он распространял мировые теории заговора. В одном из его Telegram-каналов было сообщение, что "Украина куплена американской корпорацией Black Rock и это не Путин бомбит Одессу, а США и Великобритания". Также было много других российских наративов.

Стахив в своих каналах начал рассказывать, что ТЦК похищает и пытает людей, а он вместе со своими "правозащитниками" из новосозданной в 2023 году организации "Объединение правозащитников Украины" "освобождает людей из плена".

Из-за подозрения в участии и организации мероприятий, дестабилизирующих ситуацию в Украине, и российском финансировании Стахив попал в базу "Миротворец".