Боретесь за нашу свободу та європейське майбутнє, - Зурабішвілі звернулась до українців

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі під час візиту до Вільнюса виступила з підтримкою Україні. Заявила про боротьбу українців за свободу та європейське майбутнє.

Президент взяла участь у зустрічі на підтримку боротьби за свободу України на Кафедральній площі для вшанування пам'яті жертв насильства росіян у Бучі, Ірпені, Бородянці та інших містах нашої країни.

"Литва - одна з країн, які, як Україна і Грузія, знають, що означає досвід російської окупації та агресії. Багато людей у Європі повторюють, що ви боретеся за наше майбутнє і нашу свободу, але ми зі свого досвіду знаємо, що ви боретеся за нашу свободу і європейське майбутнє", - зауважила президент.

Зурабішвілі переконана у тому, що Грузія та Україна в майбутньому будуть разом у Європі й це станеться завдяки "винятково мужній боротьбі ваших воїнів і ваших громадян, які разом здійснюють цей визначний опір".