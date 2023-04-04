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Боретесь за нашу свободу та європейське майбутнє, - Зурабішвілі звернулась до українців

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Вівторок 04 квітня 2023 12:04
Боретесь за нашу свободу та європейське майбутнє, - Зурабішвілі звернулась до українців Фото: Саломе Зурабішвілі, президент Грузії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі під час візиту до Вільнюса виступила з підтримкою Україні. Заявила про боротьбу українців за свободу та європейське майбутнє.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу сайту президента Грузії.

Президент взяла участь у зустрічі на підтримку боротьби за свободу України на Кафедральній площі для вшанування пам'яті жертв насильства росіян у Бучі, Ірпені, Бородянці та інших містах нашої країни.

"Литва - одна з країн, які, як Україна і Грузія, знають, що означає досвід російської окупації та агресії. Багато людей у Європі повторюють, що ви боретеся за наше майбутнє і нашу свободу, але ми зі свого досвіду знаємо, що ви боретеся за нашу свободу і європейське майбутнє", - зауважила президент.

Зурабішвілі переконана у тому, що Грузія та Україна в майбутньому будуть разом у Європі й це станеться завдяки "винятково мужній боротьбі ваших воїнів і ваших громадян, які разом здійснюють цей визначний опір".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, Європейська комісія планує рекомендувати країнам-членам розпочати переговори з Україною та Молдовою щодо їх вступу до Європейського союзу.

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