Боретесь за нашу свободу и европейское будущее, - Зурабишвили обратилась к украинцам
Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Вильнюс выступила с поддержкой Украины. Заявила о борьбе украинцев за свободу и европейское будущее.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сайта президента Грузии.
Президент приняла участие во встрече в поддержку борьбы за свободу Украины на Кафедральной площади для почтения памяти жертв насилия россиян в Буче, Ирпене, Бородянке и других городах нашей страны.
"Литва - одна из стран, которые, как Украина и Грузия, знают, что означает опыт российской оккупации и агрессии. Многие люди в Европе повторяют, что вы боретесь за наше будущее и нашу свободу, но мы из своего опыта знаем, что вы боретесь за нашу свободу и европейское будущее", - отметила президент.
Зурабишвили убеждена в том, что Грузия и Украина в будущем будут вместе в Европе и это произойдет благодаря "исключительно мужественной борьбе ваших воинов и ваших граждан, которые вместе осуществляют это выдающееся сопротивление".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европейская комиссия планирует рекомендовать странам-членам начать переговоры с Украиной и Молдовой относительно их вступления в Европейский союз.
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