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Боремся и за них тоже. Зеленский рассказал о роли США в окончании войны

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Киев, Понедельник 12 декабря 2022 15:38
Боремся и за них тоже. Зеленский рассказал о роли США в окончании войны Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Поддержка США является одним из факторов, которые влияют на завершение войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении".

"США - лидер в поддержке Украины и без их поддержки нам будет сложно, очень сложно. И вопрос завершения войны также зависит от этой поддержки. Чтобы она была короче - более мощная помощь нужна", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, если изменится климат в политике США, в частности в Конгрессе, то это может очень сильно повлиять на помощь Украине.

"Мы сражаемся за весь мир, за демократию и свободу всего мира. Мы знаем, за что мы воюем, самое главное, чтобы США и общество это осознавали, не сбились с курса поддержки Украины и знали, что мы воюем и за них тоже", - отметил глава государства.

Напомним, вчера, 11 декабря, Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры обсудили дальнейшие поставки оружия и помощь в энергетике.

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