Боррель: Україні потрібно дозволити удари вглиб Росії, але з цим поки не всі згодні

Західні країни мають дозволити українським військовим завдавати ударів вглиб Росії переданою зброєю. Але згоди з цього питання наразі немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля за підсумками його участі у Генасамблеї ООН.
"Я повторив заклик дозволити Україні завдавати ударів західною зброєю по аеропортах та пускових майданчиках на території Росії. Нехай Україна вражає лучників, а не тільки стріли! Поки що не всі згодні з цим заходом", - розповів Боррель.
Він нагадав, що країни Заходу пообіцяли підтримувати Україну всім, чим знадобиться, і доти, доки це буде необхідно.
При цьому Боррель звернув увагу, що вирішальним цієї зими буде "енергетичний фронт".
Нагадаємо, західні союзники забороняють українським військовим використовувати надані далекобійні ракети для атак на російську територію.
Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що США та Британія вже нібито ухвалили рішення зняти таке обмеження для українських захисників. Як очікувалося, відповідні заяви буде зроблено за підсумками візиту президента України Володимира Зеленського до США.
Але поки що ситуація не змінилася - українські захисники все ще обмежені у використанні західних ракет.
У свою чергу прессекретар президента України Сергій Никифоров зазначив, що першими про дозвіл завдавати ударів углиб російської території дізнаються самі росіяни.
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