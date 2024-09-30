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Боррель: Украине нужно разрешить удары вглубь России, но с этим пока не все согласны

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Западные страны должны разрешить украинским военным наносить удары вглубь России переданным оружием. Но согласия по этому вопросу пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по итогам его участия в Генассамблее ООН.

"Я повторил призыв позволить Украине наносить удары западным оружием по аэропортам и пусковым площадкам на территории России. Пусть Украина поражает лучников, а не только стрелы! Пока не все согласны с этой мерой", - рассказал Боррель. 

Он напомнил, что страны Запада пообещали поддерживать Украину всем, чем понадобится, и до тех пор, пока это будет необходимо. 

При этом Боррель обратил внимание, что решающим этой зимой будет "энергетический фронт".

 

Что предшествовало

Напомним, западные союзники запрещают украинским военным использовать предоставленные дальнобойные ракеты для атак на российскую территорию.

Недавно в СМИ появилась информация, что США и Британия уже якобы приняли решения снять такое ограничения для украинских защитников. Как ожидалось, соответствующие заявления будут сделаны по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Но пока что ситуация не изменилась - украинские защитники все еще ограничены в использовании западных ракет.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отметил, что первыми о разрешении наносить удары вглубь российской территории узнают сами россияне.

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