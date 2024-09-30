Боррель: Украине нужно разрешить удары вглубь России, но с этим пока не все согласны

"Я повторил призыв позволить Украине наносить удары западным оружием по аэропортам и пусковым площадкам на территории России. Пусть Украина поражает лучников, а не только стрелы! Пока не все согласны с этой мерой", - рассказал Боррель.

Он напомнил, что страны Запада пообещали поддерживать Украину всем, чем понадобится, и до тех пор, пока это будет необходимо.

При этом Боррель обратил внимание, что решающим этой зимой будет "энергетический фронт".