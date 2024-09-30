Боррель: Україні потрібно дозволити удари вглиб Росії, але з цим поки не всі згодні

Західні країни мають дозволити українським військовим завдавати ударів вглиб Росії переданою зброєю. Але згоди з цього питання наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля за підсумками його участі у Генасамблеї ООН.

"Я повторив заклик дозволити Україні завдавати ударів західною зброєю по аеропортах та пускових майданчиках на території Росії. Нехай Україна вражає лучників, а не тільки стріли! Поки що не всі згодні з цим заходом", - розповів Боррель.

Він нагадав, що країни Заходу пообіцяли підтримувати Україну всім, чим знадобиться, і доти, доки це буде необхідно.

При цьому Боррель звернув увагу, що вирішальним цієї зими буде "енергетичний фронт".