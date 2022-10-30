Боррель обговорив з генсеком ООН забезпечення експорту зерна з України

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Головною темою обговорень стало забезпечення подальшого експорту українського зерна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бореля у Twitter.
За словами голови дипломатії ЄС, телефонна розмова була проведена для того, щоб "скоординувати дії щодо забезпечення експорту зерна та добрив з України".
"Росія має повернутися до угоди, яка дозволяє морському коридору доставити продовольство у світ. ЄС зіграє свою роль у боротьбі з глобальною продовольчою кризою", - написав Боррель за підсумками переговорів.
Нагадаємо, вчора, 29 жовтня, Росія заявила про свій вихід із зернової угоди нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА".
Після цього Боррель закликав Москву скасувати таке рішення, оскільки воно ставить під загрозу основний шлях експорту зерна та добрив з України.
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