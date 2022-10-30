Боррель обговорив з генсеком ООН забезпечення експорту зерна з України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бореля у Twitter .

За словами голови дипломатії ЄС, телефонна розмова була проведена для того, щоб "скоординувати дії щодо забезпечення експорту зерна та добрив з України".

"Росія має повернутися до угоди, яка дозволяє морському коридору доставити продовольство у світ. ЄС зіграє свою роль у боротьбі з глобальною продовольчою кризою", - написав Боррель за підсумками переговорів.