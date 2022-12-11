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Борель: ЄС непокоїть поглиблення економічних відносин Туреччини з РФ

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Неділя 11 грудня 2022 06:47
Борель: ЄС непокоїть поглиблення економічних відносин Туреччини з РФ Фото: Жозеп Боррель, високопоставлений дипломат ЄС (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Європейський союз стурбований тим, що між Туреччиною та РФ посилюються економічні відносини, незважаючи на російську війну проти України та міжнародні санкції щодо країни-агресора.

Про це йдеться у листі високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля до парламенту Євросоюзу, передає РБК-Україна з посиланням на dpa.

За словами голови європейської дипломатії, якого цитує медіагрупа Funke, поглиблення економічних відносин між Анкарою та Москвою дає Євросоюзу "привід для великої стурбованості".

Крім того, поточна політика Туреччини "не приєднуватися до обмежувальних заходів ЄС щодо Росії" також викликає занепокоєння.

Згідно зі звітом, Боррель зазначив, що ЄС та Туреччина утворюють митний союз і таким чином забезпечують вільне переміщення товарів, у тому числі товарів "подвійного призначення", які можуть використовуватись у цивільних та військових цілях. Важливо, щоб Туреччина не пропонувала Росії жодних обхідних доріг, попередив дипломат.

Нагадаємо, раніше Боррель висловив думку, що Євросоюз має будувати транспортні коридори до Середньої Азії в обхід РФ.

Також перед цим глава європейської дипломатії заявляв, що війна Росії проти України може суттєво затягтися. При цьому агресивність дій РФ зросте.

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