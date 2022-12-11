Боррель: ЕС беспокоит углубление экономических отношений Турции с РФ

Европейский союз обеспокоен тем, что между Турцией и РФ усиливаются экономические отношения, несмотря на российскую войну против Украины и международные санкции в отношении страны-агрессора.

Об этом говорится в письме высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в парламент Евросоюза, передает РБК-Украина со ссылкой на dpa.

По словам главы европейской дипломатии, которого цитирует медиагруппа Funke, углубление экономических отношений между Анкарой и Москвой дает Евросоюзу "повод для большой озабоченности".

Кроме того, продолжающаяся политика Турции "не присоединяться к ограничительным мерам ЕС в отношении России" также вызывает беспокойство.

Согласно отчету, Боррель указал, что ЕС и Турция образуют таможенный союз и таким образом обеспечивают свободное перемещение товаров, в том числе товаров "двойного назначения", которые могут использоваться в гражданских и военных целях. Важно, чтобы Турция не предлагала России никаких обходных путей, предупредил дипломат.