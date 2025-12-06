Бордовий total look від Наді Матвєєвої: стильний образ, який виглядає дорого

Надя Матвєєва вразила бездоганним почуттям стилю, показавши бордовий total look, який має елегантний і по-справжньому дорогий вигляд. Ведуча показала, як один колір може створити статусний, гармонійний образ і підкреслити індивідуальність.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.
Ключовим елементом став відтінок марсала - глибокий винний колір, який асоціюється зі стриманою розкішшю та елегантністю.
Телеведуча показала, як правильно поєднувати різні фактури та силуети в межах одного кольору, щоб образ виглядав цілісним, але не перевантаженим.
Монохром як основа стилю
У центрі композиції поєднання укороченого об'ємного пуховика і довгої спідниці в тон. Вибір верхнього одягу є вдалим рішенням для створення збалансованого силуету: стьобана фактура, високий комір і м'які лінії надають образу структури, не порушуючи відчуття легкості.
Спідниця-максі з екошкіри стала ідеальним доповненням. Її вільний крій створює плавність рухів і формує елегантну вертикаль, що візуально подовжує фігуру.
Контраст між матовим нейлоном пуховика і гладкою поверхнею спідниці додає глибини навіть у межах одного кольору - один з ключових прийомів стилізації.
Експерти моди наголошують: монохромні комплекти в насичених відтінках - це безпрограшна ідея для тих, хто прагне мати зібраний і сучасний вигляд.
Природність і стриманість у деталях
Матвєєва доповнила лук своєю традиційною зачіскою - легкими локонами, що природно обрамляють обличчя, що м'яко підсилює загальну естетику образу.
Вона відмовилася від складного макіяжу, зробивши акцент на натуральності та свіжості - рішення, яке часто застосовується в преміальному сегменті fashion-зйомок.
Загальний настрій образу підсилює впевненість, спокій і гармонійність.
Телеведуча демонструє, як за допомогою правильно підібраної палітри можна підкреслити власну індивідуальність і створити стильний, доречний у різних ситуаціях look.
Образ Надії Матвєєвої можна взяти собі на замітку, оскільки він:
