Бордовый total look от Нади Матвеевой: стильный образ, который выглядит дорого

Надежда Матвеева (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Надя Матвеева поразила безупречным чувством стиля, показав бордовый total look, который выглядит элегантно и по-настоящему дорого. Ведущая показала, как один цвет может создать статусный, гармоничный образ и подчеркнуть индивидуальность.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какой "лук" выбрала телеведущая

Ключевым элементом стал оттенок марсала - глубокий винный цвет, который ассоциируется со сдержанной роскошью и элегантностью.

Телеведущая показала, как правильно сочетать разные фактуры и силуэты в пределах одного цвета, чтобы образ выглядел цельным, но не перегруженным.

Матвеева задает тренды (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya) 

Монохром как основа стиля

В центре композиции сочетание укороченного объемного пуховика и длинной юбки в тон. Выбор верхней одежды является удачным решением для создания сбалансированного силуэта: стеганая фактура, высокий воротник и мягкие линии придают образу структуры, не нарушая ощущение легкости.

Юбка-макси из экокожи стала идеальным дополнением. Ее свободный крой создает плавность движений и формирует элегантную вертикаль, визуально удлиняющую фигуру.

Контраст между матовым нейлоном пуховика и гладкой поверхностью юбки добавляет глубины даже в пределах одного цвета - один из ключевых приемов стилизации.

Эксперты моды отмечают: монохромные комплекты в насыщенных оттенках - это беспроигрышное решение для тех, кто стремится выглядеть собранно и современно.

Надя Матвеева (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya) 

Естественность и сдержанность в деталях

Матвеева дополнила лук своей традиционной прической - легкими локонами, естественно обрамляющими лицо, что мягко усиливает общую эстетику образа.

Она отказалась от сложного макияжа, сделав акцент на натуральности и свежести - решение, часто применяемое в премиальном сегменте fashion-съемок.

Общий настрой образа усиливает уверенность, спокойствие и гармоничность.

Телеведущая демонстрирует, как с помощью правильно подобранной палитры можно подчеркнуть собственную индивидуальность и создать стильный, уместный в разных ситуациях look.

Матвеева показала модный пуховик (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya) 

Почему этот образ универсальный на зиму

Образ Надежды Матвеевой можно взять себе на заметку, поскольку он:

  • практичный: пуховик и длинная юбка обеспечивают комфорт и тепло в прохладную погоду;
  • стильный: монохромность и удачное сочетание фактур (стеганый пуховик + кожа) соответствуют современным трендам;
  • элегантный: глубокий цвет марсала подходит женщинам всех возрастов и цветотипа, придавая образу благородства;
  • универсальный: такой комплект можно носить как на прогулку, так и на неформальную встречу.

Надя Матвеева показала, что носить зимой (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya) 

