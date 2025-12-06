Бордовый total look от Нади Матвеевой: стильный образ, который выглядит дорого

Надя Матвеева поразила безупречным чувством стиля, показав бордовый total look, который выглядит элегантно и по-настоящему дорого. Ведущая показала, как один цвет может создать статусный, гармоничный образ и подчеркнуть индивидуальность.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.
Ключевым элементом стал оттенок марсала - глубокий винный цвет, который ассоциируется со сдержанной роскошью и элегантностью.
Телеведущая показала, как правильно сочетать разные фактуры и силуэты в пределах одного цвета, чтобы образ выглядел цельным, но не перегруженным.
Монохром как основа стиля
В центре композиции сочетание укороченного объемного пуховика и длинной юбки в тон. Выбор верхней одежды является удачным решением для создания сбалансированного силуэта: стеганая фактура, высокий воротник и мягкие линии придают образу структуры, не нарушая ощущение легкости.
Юбка-макси из экокожи стала идеальным дополнением. Ее свободный крой создает плавность движений и формирует элегантную вертикаль, визуально удлиняющую фигуру.
Контраст между матовым нейлоном пуховика и гладкой поверхностью юбки добавляет глубины даже в пределах одного цвета - один из ключевых приемов стилизации.
Эксперты моды отмечают: монохромные комплекты в насыщенных оттенках - это беспроигрышное решение для тех, кто стремится выглядеть собранно и современно.
Естественность и сдержанность в деталях
Матвеева дополнила лук своей традиционной прической - легкими локонами, естественно обрамляющими лицо, что мягко усиливает общую эстетику образа.
Она отказалась от сложного макияжа, сделав акцент на натуральности и свежести - решение, часто применяемое в премиальном сегменте fashion-съемок.
Общий настрой образа усиливает уверенность, спокойствие и гармоничность.
Телеведущая демонстрирует, как с помощью правильно подобранной палитры можно подчеркнуть собственную индивидуальность и создать стильный, уместный в разных ситуациях look.
Образ Надежды Матвеевой можно взять себе на заметку, поскольку он:
