Для борьбы с самолечением: в Украине планируют запретить рекламу лекарств
Фото: СНБО хочет запретить рекламу лекарств в Украине (freepik.com)
Совет нацбезопасности и обороны Украины взялся за борьбу с самолечением украинцев. Кабмину поручили наложить мораторий на рекламу лекарств и медпрепаратов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение СНБО, которое подписал президент Владимир Зеленский.
По решению СНБО, правительство должно установить до 1 января 2024 года мораторий на рекламу на телевидении и радио, а также в средствах массовой информации:
- лекарственных средств;
- медицинских изделий;
- методов профилактики;
- методов диагностики;
- методов лечения и реабилитации.
Кабмин также должен обеспечить реальный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств и избежания назначения пациентам большого количества различных медпрепаратов или лечебных процедур.
Принятие этих мер, как считают в СНБО, должно минимизировать вредное влияние самолечения на здоровье украинцев.