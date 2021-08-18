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Для боротьби з самолікуванням: в Україні планують заборонити рекламу ліків

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Україна, Середа 18 серпня 2021 21:47
Для боротьби з самолікуванням: в Україні планують заборонити рекламу ліків Фото: РНБО хоче заборонити рекламу ліків в Україні (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Рада нацбезпеки і оборони України взялася за боротьбу з самолікуванням українців. Кабміну доручили накласти мораторій на рекламу ліків та медпрепаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення РНБО, яке підписав президент Володимир Зеленський.

За рішенням РНБО, уряд має встановити до 1 січня 2024 року мораторій на рекламу на телебаченні та радіо, а також у засобах масової інформації:

  • лікарських засобів;
  • медичних виробів;
  • методів профілактики;
  • методів діагностики;
  • методів лікування та реабілітації.

Кабмін також має забезпечити реальний контроль за дотриманням правил рецептурного відпуску лікарських засобів та уникнення призначення пацієнтам великої кількості різних медпрепаратів або лікувальних процедур.

Ужиття цих заходів, як вважають в РНБО, має мінімізувати шкідливий вплив самолікування на здоров’я українців.

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Володимир Зеленський РНБО
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