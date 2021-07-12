Для борьбы с подделками: Раде рекомендуют принять новую редакцию закона о лекарствах

Принятие этого закона будет означать, что утратил силу действующий закон "О лекарственных средствах".

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной рде принять законопроект в первом чтении", - указано в сообщении.

В документе прописаны требования к содержанию заявления на государственную регистрацию лекарственного средства, требования к досье, характеристики лекарств.

Закон предусматривает пятилетний срок действия госрегистрации препарата с возможностью дальнейшего продления этого срока на неограниченный период.

Также определяются правила рекламирования лекарств.

Документ предусматривает, что назначение лекарств осуществляется объективно, без воздействия прямых и косвенных финансовых стимулов; бесплатные образцы лекарств предоставляются с соблюдением публичных ограничений и только для ознакомления с новыми препаратами, получения опыта их использования.

Прописаны прозрачные механизмы надзора и контроля в сфере обращения лекарств и ответственности лиц за нарушение законодательства.