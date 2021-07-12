UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Для борьбы с подделками: Раде рекомендуют принять новую редакцию закона о лекарствах

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют принять новую редакцию закона о лекарствах для борьбы с их подделкой. Соответствующую рекомендацию дал комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования по проекту №5547.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Принятие этого закона будет означать, что утратил силу действующий закон "О лекарственных средствах".

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной рде принять законопроект в первом чтении", - указано в сообщении.

В документе прописаны требования к содержанию заявления на государственную регистрацию лекарственного средства, требования к досье, характеристики лекарств.

Закон предусматривает пятилетний срок действия госрегистрации препарата с возможностью дальнейшего продления этого срока на неограниченный период.

Также определяются правила рекламирования лекарств.

Документ предусматривает, что назначение лекарств осуществляется объективно, без воздействия прямых и косвенных финансовых стимулов; бесплатные образцы лекарств предоставляются с соблюдением публичных ограничений и только для ознакомления с новыми препаратами, получения опыта их использования.

Прописаны прозрачные механизмы надзора и контроля в сфере обращения лекарств и ответственности лиц за нарушение законодательства.

Напомним, в конце мая этот закон внесли в парламент.

Как писало РБК-Украина, Раде рекомендуют запретить продажу лекарственных средств несовершеннолетним. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования по законопроекту №5122.

Читайте РБК-Украина в Google News
подделкалекарстваВерховная рада