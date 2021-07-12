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Для боротьби з підробками: Раді рекомендують схвалити нову редакцію закону про ліки

Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують схвалити нову редакцію закону про ліки для боротьби з їх підробленням. Відповідну рекомендацію надав комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування щодо проекту №5547.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Ухвалення цього закону означатиме, що втратив чинність діючий закон "Про лікарські засоби".

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у першому читанні за основу", - вказано у повідомленні.

У документі прописані вимоги до змісту заяви на державну реєстрацію лікарського засобу, вимоги до досьє, характеристики ліків.

Закон передбачає п’ятирічний строк чинності держреєстрації препарату з можливістю подальшого подовження цього строку на необмежений період.

Також визначаються правила рекламування ліків.

Документ передбачає, що призначення ліків здійснюється об’єктивно, без впливу прямих і непрямих фінансових стимулів; безоплатні зразки ліків надаються з дотриманням публічних обмежень і лише для ознайомлення з новими препаратами, одержання досвіду їх використання.

Прописані прозорі механізми нагляду та контролю у сфері обігу ліків і відповідальності осіб за порушення законодавства.

Нагадаємо, наприкінці травня цей закон внесли до парламенту.

Як писало РБК-Україна, Раді рекомендують заборонити продаж лікарських засобів неповнолітнім. Таку рекомендацію надав комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування щодо законопроекту №5122.

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