Борьба за Лигу Европу: "Ворскла" и "Десна" играют вничью, "Колос" отрывается

Чтобы гарантировать себе место в Лиге Европы "Ворскле" нужно было выигрывать в очном противостоянии у одного из своих прямых конкурентов "Десны" с разницей в два гола. При этом "Десну" устаивала любая победа. В таком случае полтавчане могли бы лишь сравняться с командой из Чернигова, но по общим встречам у "Десны" в активе было бы две победы и преимущество в турнирной таблице.

Половину дела для себя полтавчане сделали уже на старте поединка - на 18-й минуте за "Ворсклу" забил Тилль. Однако уже на первых минутах второй половины "Десна" сравняла счет усилиями Гитченко.

Под конец матча полтавчане забили второй мяч, но его из-за офсайда отменили судьи. А на 86-й минуте "Ворскла" осталась в меньшинстве - вторую "желтую" получил Якубу. За оставшееся время ни одна команд забить так и не смогла - 1:1.

В параллельном поединке "Колос" уверенно переиграл на выезде "Александрию" благодаря голам Петрова и Ориховского - 2:0. Победа позволила клубу из Коваливки набрать 41 очко, что на 3 больше чем у "Ворсклы" и "Десны".

Отметим, при распределении мест в турнирной таблице учитываются результаты между командами в личных встречах, далее - лучшая разница забитых-пропущенных между командами, большее число забитых голов, лучшая разница голов во всех встречах, большее количество голов во всех матчах.