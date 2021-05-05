Боротьба за Лігу Європу: "Ворскла" і "Десна" грають внічию, "Колос" відривається

Інтрига в боротьбі за зону Ліги Європи в Українській Прем'єр-лізі збережеться аж до останнього туру. Сьогодні "Ворскла" і "Десна" розписали нічию, що дозволило відірватися на три очки "Колосу", який обіграв "Олександрію".

Щоб гарантувати собі місце в єврокубках "Ворсклі" потрібно було вигравати в очному протистоянні у одного зі своїх прямих конкурентів "Десни" з різницею в два голи. При цьому "Десну" устоювала будь-яка перемога. У такому випадку полтавці могли б лише зрівнятися з командою з Чернігова, але за загальними зустрічами у "Десни" в активі було б дві перемоги і перевага в турнірній таблиці.

Половину справи для себе полтавці зробили вже на старті поєдинку - на 18-й хвилині за "Ворсклу" забив Тілль. Проте вже на перших хвилинах другої половини "Десна" зрівняла рахунок зусиллями Гітченка.

Під кінець матчу полтавці забили другий м'яч, але його через офсайд скасували судді. А на 86-й хвилині "Ворскла" залишилася в меншості - другу "жовту" отримав Якубу. За час, що залишився жодна команд забити так і не змогла - 1:1.

У паралельному поєдинку "Колос" впевнено переграв на виїзді "Олександрію" завдяки голам Петрова та Оріховського - 2:0. Перемога дозволила клубу з Ковалівки набрати 41 очко, що на 3 більше ніж у "Ворскли" і "Десни".

Відзначимо, при розподілі місць у турнірній таблиці враховуються результати між командами в особистих зустрічах, далі - краща різниця забитих-пропущених між командами, більше число забитих голів, краща різниця голів в усіх зустрічах, більша кількість голів у всіх матчах.